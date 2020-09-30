وعلق أبو نعمة، على الهجوم الموجه للأغنية بسبب اتهامه بالاقتباس من الحديث الشريف، وقال في تصريح لـ "دوت الخليج": إن كبار الشعراء اعتادوا على الاقتباس من الأحاديث النبوية الشريفة، في إطار، به رسالة جيدة، وأن كلمات "رفقا" أقرب إلى الأنشودة من كونها أغنية، كما انها تحمل رسالة جميلة ليس بها أي نوع من الإساءة".
وتقول كلمات "رفقًا" :رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء .. هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال"
فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم
والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".
أغنية "رفقًا" كلمات: محمد أبو نعمه، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ايقاع شرقي: عصام عبدالراضي، جيتار: أحمد حسين، مزمار: سيد الحسيني، تنفيذ الوتريات : تامر كمال، تدوين الموسيقى : أحمد حسن فكري، م. محمد إسماعيل، تسجيل (D.Studio)، ومكس وماستر: م. جاسم محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الهجوم على الأغنية.. مؤلف رفقاً لـ أصالة يوضح سبب الاقتباس من حديث النبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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