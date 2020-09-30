بعد الهجوم على الأغنية.. مؤلف رفقاً لـ أصالة يوضح سبب الاقتباس من حديث النبي

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عبّر الشاعر محمد أبو نعمة، عن سعادته البالغةبتكرار التعاون مع الفنانة أصالةفي أغنية "رفقا"؛ وذلك بعد النجاح الكبير الذان حققاه سويا بأغنية "بنت أكابر".

وعلق أبو نعمة، على الهجوم الموجه للأغنية بسبب اتهامه بالاقتباس من الحديث الشريف، وقال في تصريح لـ "دوت الخليج": إن كبار الشعراء اعتادوا على الاقتباس من الأحاديث النبوية الشريفة، في إطار، به رسالة جيدة، وأن كلمات "رفقا" أقرب إلى الأنشودة من كونها أغنية، كما انها تحمل رسالة جميلة ليس بها أي نوع من الإساءة".

وتقول كلمات "رفقًا" :رفقًا بمن عنهُن قيلَ استوصوا خيرًا بالنساء .. فقد خُلقن بضعفهِن وزادهُن الله حياء .. هُن السكينة في المحن هُن المعونة للرجال .. جُملن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال"

فيهن من فاضت عليها من السماءِ المعجزات .. هُن الشقائق والسَكن ، والغاليات المؤنِسات .. ولهُن باعٌ يٌحترم .. في العطفِ والجود والكرم

والله ما أهانهُنَ .. إلا لئيمًا قد ظلم".