ورد الخال: لم أتخطَّ انفجار بيروت

قالت الفنانة ورد الخال، إن تداعيات الانفجار كبيرة عليها حتى اليوم ولم تستطع تخطي هذا الموضوع وهي تضع كل أسبوع صورة عن حادثة المرفأ على أنستجرام "كي لا ننسى فبيروت قد دُمرت ومات أهلنا وتشردوا وفصل الشتاء على الأبواب".

ووصفت في تصريحات صحفية، أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة، بالعصابة التي تعمل بقلّة ضمير وبمحسوبيات، ما أدى إلى فقدان الثقة بينهم وبين الشعب اللبناني الذي ما عادوا يحظون باحترامه، وتوجهت إليهم بالقول: أنتم قتلتم اللبنانيين في المرفأ وأتمنى لكم الجوع والفقر والموت كما تفعلون بالشعب اللبناني البريء.

من جهة ثانية، قالت ورد الخال إنها تنتظر الفرصة للسفر إلى أي بلد عربي لكنها لن تسافر إلى المجهول، وتمنّت أن يأتيها عرض لتقديم وتصوير مسلسلات لعامين أو ثلاثة حينها ستغادر لبنان، لأنها لم تعد قادرة على العيش في ظل هذا الجو السيئ.