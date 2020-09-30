تيم حسن يكشف أسرارًا عن مسلسل الهيبة

وعلق تيم :"بعد قراءة أولية للحلقات الأولى من مسلسل الهيبة الجزء الأول، رسمت ملامح الشخصية رسما، وهادا شئ ما دايما بعمله، حبيت أشارككم، وسم مبدئي متخيل للكراكتر على الصور، تاريخ الرسم يناير 2017".

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن و​منى واصف​، ​ديمة قندلفت​، ​عادل كرم​، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، ​عبدو شاهين​، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج ​سامر البرقاوي​، وإنتاج "صباح إخوان".

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