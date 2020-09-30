ينتظرها مستقبل باهر.. يوسف الشريف يدعم لاعبة التنس ميار شريف

دعم الفنان يوسف الشريف، لاعبة التنس ميار شريف؛ بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، ووصولها إلى الدور الرئيسي من البطولة.

وغرد يوسف الشريف عبر حسابه على "تويتر": "‏ينتظرها مستقبل باهر....كل الدعم للبطلة ‎#ميار_شريف بنت مصر".

وسطرت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة النادي الأهلي اسمها بحروف من ذهب، بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس).

وودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس، أمس، الثلاثاء، بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا، ضمن الدور الأول للقسم الثامن فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" على ملعب "فيليب شاترييه" التاريخي للمسابقة.

تقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.

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ورغم الوداع المشرف لـ ميار شريف، إلا أنها أصبحت أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.

وتحتل ميار المركز 171 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، في التاريخ.