تيم حسن يكشف أسرار جديدة عن "الهيبة- الرد" وهذا ما قاله عن وفاء الكيلاني في دردشته مع الجمهور

تيم حسن احتل موقع تويتر في الساعات الأخيرة بعدما دخل في نقاش ودردشة مفتوحة مع الجمهور، وأجاب عن عدد كبير من أسئلتهم وذلك بعد الإعلان عن اقتراب عرض مسلسل "الهيبة- الرد".

تيم حسن يكشف بوستر "الهيبة 4"

وشوق تيم حسن الجمهور لمسلسله الجديد "الهيبة – الرد"، والذي يأتي كجز رابع من مسلسله الشهير "الهيبة"، ونشر اليوم البوستر الرسمي للمسلسل بتواجد أبطال العمل معه، وكشف عن عرض أولى حلقات المسلسل في الأول من نوفمبر المقبل على تطبيق شاهد، بالإضافة إلى عدة قنوات أخرى مثل "السومرية" و ""mbc4 و mtv و artورؤيا.

تيم حسن يعود للتواصل مع الجمهور بعد غياب

وعاد تيم حسن للتواصل مع الجمهور بعد فترة طويلة من الانقطاع عن مواقع التواصل، ودخل في دردشة مفتوحة مع الجمهور والتي أعلن عنها منذ الأمس، وبدأ النقاش بتغريدة قال بها:" مقدمة واجبة.. بعرف الوضع صعب والدنيا كلها مصايب من كورونا وبطلوع.. بس لازم نحاول نكمل طبيعين بحياة طبيعية هذا واجب وضرورة... شرفوا".

وكشف تيم حسن في دردشته مع الجمهور عن عدة أسرار جديدة عن مسلسل "الهيبة" ونشر صورة رسمها بيده تخيل بها شخصيته في المسلسل منذ الاتفاق على تقديم المسلسل لأول مرة، وكذلك نشر أول فيديو من كواليس المسلسل مع الأبطال، وشارك الجمهور برأيه في بعض نجوم المسلسل وقال إن العمل مع عادل كرم رائع، وإن منى واصف سيدة من سيدات التمثيل الكبار وليست ممثلة فقط، وأن العمل كان مريح مع جميع بطلات الهيبة مثل نادين نجيم وسيرين عبد النور ونيكول سابا وأخيراً ديمة قندلفت

هذا ما قاله تيم حسن عن وفاء الكيلاني في دردشته مع الجمهور

ومازح تيم حسن أحد المتابعين بعد ان وجه إليه سؤالاً جعل تيم حسن يتخيل السؤال بطريقة زوجته وفاء الكيلاني، قبل ان يرد على متابع سألها عنها وقال له:"بتدعيلك"، ورد أيضاً تيم حسن عن سؤال أحد المتابعين حول سبب عدم ظهورهما معاً أو نشر صور لهما باستمرار على مواقع التواصل وقال إنه حر في ذلك الأمر، وتواصل تيم حسن مع عدد من زملائه أيضاً مثل كندة علوش والتي أشادت بطريقته في التواصل مع الجمهور وهنأته على المسلسل، ونفس الأمر لشكران مرتجى والتي امتدحت تواضعه وقالت:" شكراً لردك الله يحميك وتحياتي لعيلتك صديقي.. لا تستغربوا قلت لتيم شكراً لردك لأنه كتار ما بيردوا زملاء ونجوم ولكن النجم الحقيقي هو اللي مابينسى رفقاته وجمهوره".

وقال تيم حسن إنه لم يحسم بعد موقفه من المنافسة في رمضان 2021، وأشار إلى انه حتى الآن لا يوجد مشاريع جديدة، وكذلك لا توجد نية لتقديم موسم خامس من مسلسل الهيبة، ولكن القرار النهائي في يد الجمهور في حال مطالبته بتقديم جزء خامس.