فيديو أول رسالة صوتية من الفنان خالد سامي بعد نجاح عملية زراعة الكبد

الفنان السعودي خالد سامي وجه أول رسالة صوتية له من المستشفى بعد متاعبه في الفترة الأخيرة، وإجرائه عملية زراعة كبد وانتظاره لإجراء عملية زراعة كلى في الفترة المقبلة.

خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زراعة الكبد

ونشر الملحن فهد العبد الله تسجيل صوتي للفنان خالد سامي أرسله إليه من المستشفى، وجه به رسالة إليه وإلى كل من سانده في أزمته الصحية الأخيرة، وعلق فهد العبد الله على الفيديو والرسالة قائلاً:" الفنان الصديق خالد سامي برسالة خاصة لي وطلب مني نشرها، يشكر جميع من دعا له قولاً وبقلبه وكل من وقف معه، وجميع من سأل عنه من الفنانين وغيرهم.. أترككم مع رسالته، اللهم اتمم عليه الشفاء ورده لداره وأهله ومحبيه بخير وصحة وعافية.. طهور يا غالي".

خالد سامي يوجه رسالة بصوته لزملائه والجمهور

وقال خالد سامي في رسالته للجمهور إنه حصل على كبد كاملة من شخص متوفي، ووجه الشكر إلى كل الفنانين بعد مساندتهم له، وأشار إلى ان الزيارة ممنوعة عنه لفترة طويلة وهذه فقط قدرته على التواصل في الفترة الحالية، وأكد إن لديه يقين أن قلوب الجميع معه في الفترة الحالية، وشكر جميع من دعوا له في الفترة الأخيرة.

وكشف الفنان خالد سامي عن انتظاره لإجراء عملية زراعة كلى في الفترة المقبلة، وذلك بعد فشل إجراء عملية زراعة الكلى من نفس الشخص المتوفي المتبرع لأنها غير سليمة، لذلك ينتظر إجراء الزراعة للكلى بشكل منفصل، وطمأن خالد سامي الجمهور على حالته بعد خضوعه لعملية زراعة الكبد ومخاطبته الجمهور لأول مرة منذ دخوله المستشفى في الفترة الأخيرة.

خالد سامي يقلق الجمهور على حالته الصحية

وكانت زوجة الفنان خالد سامي قد كشفت منذ أيام عن إجراء خالد سامي لعملية زراعة كبد، ونشرت صورة له من المستشفى وقالت في تغريدة لها:" الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه، اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمد الله نجاح عملية زوجي خالد سامي وأسأل الله أن يطيل في عمره والحمد لله، ونشرت رسالة من زوجها قال بها:"الحمد لله تمت العملية بنجاح.. شكراً لكل من ساندني بالدعاء والسؤال".

وعانى الفنان خالد سامي في الفترات الأخيرة من عدة أزمات صحية بسبب إصابته بالفشل الكلوي بالإضافة إلى التليف الكبدي، وتوقفت رحلته العلاجية في الخارج بسبب أزمة كورونا، وتدهورت حالته منذ أسابيع ونقل للعناية المركزة قبل إجراء عملية زراعة كبد له الاسبوع الماضي.