تريند الفن | مجهول يعتدي على عم سبعبع في الإسكندرية.. ونجوم يدعمون ميار شريف

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

استنجد الفنان شريف دسوقي، بشرطة النجدة، في منطقة سيدي جابر، بالإسكندرية؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.

وقال "دسوقي"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.

أبدت "ويلو سميث"، ابنة النجم العالمي ويل سميث والممثلة الأمريكية "جادا بينكيت"، فخرها بوالدتها لاعترافها بعلاقتها السرية مع مغني الراب الأمريكي "أوجست اليسنا"، وذلك خلال فترة انفصالها عن زوجها النجم العالمي الشهير.

وقالت "ويلو"، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج Red Table الذي تقدمه والدتها، "أريد أن أضع هذا الشيء على الطاولة.. أنا فخورة بيكي أن أراكِ أنتِ وأبي تقومان بذلك الشيء هذا الحب الحقيقي".

وأضافت ابنة ويل سميث "انا معكي وسأظل بجانبك واحمل يدك وهذا شيء مهم".

تحل اليوم الأربعاء 30_9 ، عيد ميلاد الفنانة شريفة ماهر والتي جمعت بين أعمال فنية مختلفة ما بين الغناء والتمثيل .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

- اسمها "هدى ماهر الكفراوي".

- من مواليد 30 سبتمبر 1932 أي تبلغ من العمر 85 سنة.

حرص عدد من نجوم الفن على دعم لاعبة التنس ميار شريف بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة "رولان جاروس".

يوسف الشريف

دعم الفنان يوسف الشريف، لاعبة التنس ميار شريف؛ بعد إنجازها في بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، ووصولها إلى الدور الرئيسي من البطولة.

وغرد يوسف الشريف عبر حسابه على "تويتر": "‏ينتظرها مستقبل باهر....كل الدعم للبطلة ‎#ميار_شريف بنت مصر".