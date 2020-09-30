أصالة تتصدر اليوتيوب بـ فيديو كليب والله وتفارقنا

تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد يومين من طرحه عبر قناتها الرسمية، وحقق الكليب 431,023 ألف مشاهدة.

وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب ، والذي كان من اخراج امين دره.

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وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".