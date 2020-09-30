ربنا يرحمه.. إنجي علاء تنعى أمير دولة الكويت

وكتبت انجي علاء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "أتقدم بخالص التعازي للأشقاء بدولة الكويت في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.. ربنا يرحمه.. انا لله وانا اليه راجعون #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح".
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.
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وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.
وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا..
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