طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Harami

أحمد جمال أحمد

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طرحت شركة الانتاج السنيمائي الهندية جيرم كوليكتف الإعلان الترويجي الأول لفيلم Harami للنجم الهندي عمران هاشمي.

ونقل موقع انديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به عمران، شخصية لص محترف يجمع لنفسه عصابة لتنفيذ مهمة سطو.

ومن المرتقب ان يطرح الفيلم رسميا للعرض خلال اكتوبر المقبل، مع مشاركته في مهرجان البوسنة الدولي للسينما 21 أكتوبر.



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