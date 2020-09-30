أحمد جمال أحمد

Advertisements

فاجأ النجم توم فيلتون متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع انتسجرام، بنشره لصورة له جمعته بنجوم فيلم هاري بوتر.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي كانت من كواليس تصوير الجزء الأول من السلسلة عام 2000، وكان نجوم الفيلم جميعا مازالوا صغار.

وظهر في الصورة الى جانب فيلتون كل من النجم دانيال راتكليف، والنجمة ايما واتسون.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توم فيلتون ينشر صورة للمرة الاولى من كواليس تصوير "هاري بوتر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.