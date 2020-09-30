مصمم زي Black Panther ينعي شادويك بوزمان بعبارات مؤثرة

أحمد جمال أحمد

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نعى روث كارتر مصمم زي شخصية بلاك بانثر النجم الراحل شادويك بوزمان، في حوار له مع مجلة بيبول تحدث خلاله عن عمله مع الفنان الشاب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حواره مع المجلة، الذي كشف عن مدى روعة رؤية شادويك مرتديا لبدلة الفهد الاسود من تصميمه.

كما اكد على مدى قدرة شادويك على التاثير ايجابا على كل من حوله بسبب عطفه ومشاعره الرائعة كانسان.



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