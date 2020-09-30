صوفي ترنتر تنشر لقطات للمرة الأولى لها اثناء الحمل

أحمد جمال أحمد

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بعد استقبالها لمولودتها الأولى من زوجها جو جوناس، قامت النجمة البريطانية الشابة صوفي ترنر، بنشر لقطات لها للمرة الأولى في فترة الحمل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها صوفي في منتصف فترة الحمل بتضخم معدتها وكانت تقضيها على حوض السباحة الخاص بمنزلها.

وعرفت صوفي بكونها واحدة من نجمات مسلسل صراع العروش على مدار السنوات العشر الماضية.



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