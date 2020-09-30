ابطال Bell Bottom يحتفلون بنهاية التصوير

أحمد جمال أحمد

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قام نجوم فيلم بيل بوتوم بالاحتفال بنهاية تصوير مشاهد الفيلم التي كانت تجرى بمدينة جلاسجو الاسكتلندية استعداد لطرحه قريبا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة جمعت كافة فريق عمل الفيلم بمن فيهم نجم الفيلم الفنان الهندي الكبير أكشاي كومار.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم رسميا في دور العرض بحلول شهر ابريل من عام 2021 المقبل.



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