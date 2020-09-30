بوليوود تحتفل بمرور 4 سنوات على طرح MS Dhoni

أحمد جمال أحمد

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احتلفت الشركة المنتجة لفيلم MS Dhoni بمرور 4 سنوات على طرحه، اذ كان من العلامات التي ستخلد للنجم الراحل سوشانت سينغ.

ونقلت صحيفة ديلي ميل تغريدات لعدد من محبي سوشانت، احتفالا منهم بمرور 4 سنوات على طرح الفيلم المميز الذي يتمم اليوم 30 سبتمبر عامه الرابع.

وكانت قد فقدت بوليوود خلال عام 2020 الجاري الفنان الشاب سوشانت سينغ راجبوت بعد انتحاره في منزله بمومباي.



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