بإبتسامة مشرقة.. شاهد سامو زين فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

ونشر ساموزين عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، اعتمد فيها على ابتسامة مشرقة، وعلق قائلاً"ربنا يجعل ايامكم القادمة سعادة.. صباح الخير والبركة والصحة والعافية".
يذكر أن آخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوثة.
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