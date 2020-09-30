هاني شاكر يحيى حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا في هذا الموعد

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائيًا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر المقبل. ومن المُقرر أن يقدم هاني شاكر خلتل الحفب مجموعة من أغانيه المميزة منها "أنا قلبي ليك"، "علّى الضحكاية"، "نسيانك صعب أكيد"، "هشكي لمين يا عين"، "يا ريتني"، "لسة بتسألي"، "متهدديش"، "طاير يا هوى"، "بلدي"، "مسا النور والهنا"، وغيرها. وفي سياق آخر، طرح هاني شاكر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "هتعدي"، والأغنية من كلمات رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلى، وتوزيع زووم.

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