وفاة المغنية الأسترالية هيلين ريدى

رحلت عن عالمنا منذ قليل المغنية الأسترالية الشهيرة هيلين ريدي،

وذلك عن عمر يناهز 78 عامًا،

بعد معاناة خمسة أعوام مع "الخرف"وذلك بمدينة "لوس أنجلوس".

ولدت هيرين ريدي في 25 أكتوبر 1941 بمدينة "ملبورن" الأسترالية وتزوجت ثلاثة مرات ولديها طفلان، واكتسبت شهرة دولية عام 1971 من خلال أغنيتها "أنا امرأة" والتي أصبحت صرخة حاشدة لحركة تحرير المرأة.