لعشاق المسلسلات التركي...ديميت اوزديمير تعلن عن عودة مسلسل منزلي الموسم التاني

و نشرت صورة لها مع ابراهيم تشيليكول عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لهم.

و علقت ديميت علي الصورة قائلة :" نعم هو اليوم المتوقع ، مسلسل منزلي الليله الساعه الثامنة "

يذكر ان انتهت ديميت اوزديمير و ابراهيم تشيليكول بتصوير الحلقة الاولي من مسلسل منزلي الموسم الثاني . تلعب ديميت في مسلسل منزلي شخصية زينب، و هي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الاطلاق ، لا تثق بقدراتها و طاقتها، فتاة مترددة و مذبذبة و لا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها و داخلها، تلبي للجميع رغباتهم و تنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الاخرين.