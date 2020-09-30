بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تواصل الفنانة الكبيرة ليلى علوي تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل لليوم الثاني على التوالي، بسبب صور جلسة تصوير الجديدة التي بدت فيها بروح شبابية.



أشعلت الفنانة ليلى علوي - التي تبلغ من العمر 58 عاما - مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير بعدسة المصور خالد فضة، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ووجهت ليلى علوي رسالة تفاؤلية إلى جمهورها تتماشى مع طبيعة جلسة التصوير التي تعتمد على الطبيعة: "عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان".



وأضافت: "واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة.. إحساس مليان رضا واكتفاء.. وتخلص من الطاقة السلبية.. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".



يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0



وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.