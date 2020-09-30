ديميت اوزدمير تعلن عن عودة مسلسل منزلي الموسم الثاني

أعلنت الممثلة التركية ديميت اوزديمير عن عودة مسلسل منزلي اليوم ، و نشرت صورة لها مع ابراهيم تشيليكول عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لهم.

و علقت ديميت علي الصورة قائلة :" نعم هو اليوم المتوقع ، مسلسل منزلي الليله الساعه الثامنة "

يذكر ان انتهت ديميت اوزديمير و ابراهيم تشيليكول بتصوير الحلقة الاولي من مسلسل منزلي الموسم الثاني .

تلعب ديميت في مسلسل منزلي شخصية زينب، و هي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الاطلاق ، لا تثق بقدراتها و طاقتها، فتاة مترددة و مذبذبة و لا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها و داخلها، تلبي للجميع رغباتهم و تنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الاخرين.

انها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لارضاء البعض لدرجة أن تصبح انانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها و ماهية اسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي انجبتها كي تتعلم و تصبح كما تريد، ثم تتخلى عن اسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي ؟

و أجادت ديميت أوزدمير أدائها و اتقنت دورها خير اتقان، لدرجة تفاجيء بها الجميع ، و من أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة ، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة و نبرات صوتها المتغيرة، و حركات جسدها لتعبر عما بداخلها و تخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات و الكثير من التقمص.