ونشرت ريهام ايمن صوره له و ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: " وداعا امير الانسانية ..خالص التعازي للشعب الكويتي".
أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.
وبعد أداء اليمين، ألقى الأمير نواف خطابًا، نعى فيه الأمير الراحل، أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا أن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد.
وقال الشيخ نواف الأحمد، إن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الإنسانية..ريهام أيمن تنعى أمير دولة الكويت عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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