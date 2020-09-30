"دوت الخليج الفني" يكشف عن أول تعاون بين الشاعر إيهاب عبد العظيم وراغب علامة

أعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى عمل يجمع بينه وبين السوبر ستار راغب علامة.

وكشف فى تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"، أنه يتعاون مع راغب علامة لأول مرة فى مشواره الفنى ضمن ألبومه الجديد، فى غنوة تقع فى إطار الرومانسي، وهى من كلماته وألحان سيد راضى، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.