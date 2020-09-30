أعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى عمل يجمع بينه وبين السوبر ستار راغب علامة.
وكشف فى تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"، أنه يتعاون مع راغب علامة لأول مرة فى مشواره الفنى ضمن ألبومه الجديد، فى غنوة تقع فى إطار الرومانسي، وهى من كلماته وألحان سيد راضى، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.
يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "دوت الخليج الفني" يكشف عن أول تعاون بين الشاعر إيهاب عبد العظيم وراغب علامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.