"دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل أغنية هانى شاكر الجديدة

يستعد أمير الغناء العربي هانى شاكر لطرحة أغنيته الجديدة خلال الفترة المقبلة، التى يتعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبد العظيم.

وكشف إيهاب عبد العظيم ل"دوت الخليج الفنى"، تفاصيل أغنية هانى شاكر الجديدة، حيث قال إنها تقع تحت إطار الدراما، ومن ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، مضيفاً أنه سعيد للتعاون مع هانى شاكر لأول مرة فى مشواره الفني.

يذكر أن هانى شاكر طرح مؤخراً مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتى يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور فى الوطن العربى فى زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين فى الأغنية مع الشاعر رامى أمين، ومن ألحان أحمد برازيلى، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة"