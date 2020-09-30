دار الأوبرا تكرم اسم الفنان الراحل محمود رضا في هذا الموعد

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عن تأجيل إحتفالية ذكريات في الكرنك الخاصة بتكريم اسم الفنان محمود رضا إلى يومى الاثنين والأربعاء ٥، ٧ أكتوبر المقبلين على ساحة المسرح الكبير، وذلك بدلاً من الأربعاء 30 سبتمبر، بسبب حالة الحداد العام التى اعلنتها الدولة المصرية بعد رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت .

تأتي الاحتفالية الفنية المبتكرة التى تحمل اسم ذكريات الكرنك و التي تقوم بتنظيمها دار الأوبرا استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية باسطورة الفن الشعبي محمود رضا وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن إخراج هشام الطلى .

وتجمع الاحتفالية بين الإستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد من الفيلم الشهير غرام فى الكرنك، وهو من إخراج علي رضا والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، واشتمل على مجموعة التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفني فى مختلف أنحاء مصر حيث يتم الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل التى برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم .