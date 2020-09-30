تفاصيل شخصية أكرم حسني في "العميل صفر"

يستعد الفنان أكرم حسني لتصوير مشاهد في فيلمه الجديد"العميل صفر" خلال الأيام المُقبلة، يُجسد خلال الأحداث شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفيلم"العميل صفر" تدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، ورفض أكرم حسني الاستعانة بدوبلير، وسيقوم بتقديم مشاهد الأكشن بنفسه.

فيلم"العميل صفر" بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومي فؤاد، لبلبة، محمد علاء، دارين حداد، ومن تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.