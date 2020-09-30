أوشك فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان من تحقيق 20 مليون مشاهدة بعد مرور 20 يومًا على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتُعد الأغنية أول تعاون بينه وبين المطرب العالمي ميتري جيمس.
وأغنية "يا حبيبي" من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم، وتم تصويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية "تيك توك" مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يقترب من 20 مليون مشاهدة بـ"يا حبيبي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.