بدون مكياج.. جيهان خليل تبهر متابعيها بجمالها الطبيعي

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت جيهان في الصوره و هي ترتدي تيشرت باللون الاسود و بدون مكياج.



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جيهان خليل

يذكر ان جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بالقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015،

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة ، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وإلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة و السينما