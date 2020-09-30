ماندو العدل عن اعتزال حنان ترك: "خسارة إنها مكملتش"

قام المخرج محمد العدل بتوجيه رسالة للفنانة المعتزلة حنان ترك، لافتًا أن اعتزالها خسارة كبيرة لعالم الفن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .
نشر ماندو العدل صورة للفنانة حنان ترك، وعلق عليها قائلاً :"ممثلة كبيرة وسابت فراغ حقيقي، خسارة إنها مكملتش".
وكانت حنان ترك قد أعلنت إعتزالها للفن نهائيًا عام 2012، وذلك في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي نيشان، وقالت فيها:"أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي، هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى، يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير ليا في التمثيل".
وفي سياق آخر، عُرض للمخرج ماندو العدل مؤخرًا فيلم صاحب المقام، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وعو بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى.
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