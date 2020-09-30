شاهد.. يسرا وعمرو دياب ودينا الشربيني وغادة عادل في أماكن السهر

وظهرت يسرا في الصورة بصحبة عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ودينا الشربيني وغادة عادل وعمرو منسي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى على قنوات الحياة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.