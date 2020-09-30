وقام حسن شاكوش، بغناء جزء من المهرجان، تضمن التالي:" انتي بسكوتايه مقرمشه .. يابت ده انتي قطة مخربشة .. اموت فيكي وتبقي مفرفشة"، وظهر مع صنّاع الأغنية من خلال الفيديو".
ويحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع المطرب عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.
يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسن شاكوش لـ جمهوره: نفسي أفرح بس خايف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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