وفاة الممثل السوداني ياسر عبد اللطيف

غيب الموت صباح اليوم الممثل والمخرج المسرحي السوداني ياسر عبداللطيف، بإحدى مستشفيات الخرطوم، وذلك بعد دخوله في غيبوبة بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وعمل ياسر أستاذًا لمادة التمثيل بالمعهد واستقر في سوريا لمدة 20 عامًا، ثم عاد إلى بلده، كما شارك عبد اللطيف بأداء شخصية "فضل الله" في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني.

يُذكر أن ياسر درس وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية في ​سوريا​ في عام 1993، حيث عاش مدة تزيد عن عشرين عامًا، وشارك في العديد من المسلسلات، ومنها "​مرايا​"، "​بقعة ضوء​"، "​الزير سالم​"، "حور العين"، "صلاح الدين الأيوبي".

كما شارك في مسرحيات كثيرة، منها "روميو وجولييت"، "الليلة الثانية عشرة"، "ليالي شهريار"، "سرير ديزدمونة"، "هاملت بلا هاملت".