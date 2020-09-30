تفاصيل مسلسل "أنصاف مجانين" لـ أسماء جلال وأحمد خالد صالح

يلعب النجمان أحمد خالد صالح وأسماء جلال، أدوار البطولة في مسلسل "أنصاف مجانين"، من "إنتاج شركة ڤيو الأصلية"، كما يشاركهما في العمل 18 ممثلاً من بينهم رامي الطمباري، ومحمد عبد العظيم، وصدقي صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهاني المتناوي، وعلي خليفة، ويتولى إخراج العمل عمر رشدي.

هذا المسلسل مقتبس عن رواية "أنصاف مجانين" المعروفة للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة في رواية فريدة من نوعها عربياً، أنجزتها الكاتبة السعودية بأسلوب سلس ومشوّق جعلها من أكثر الروايات العربية تحميلاً عبر الإنترنت.

ويضاف مسلسل "أنصاف مجانين" إلى مجموعة "إنتاجات ڤيو الأصلية" الآخذة بالنمو في مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات، ضمن أنواع فنية متنوعة، بما فيها إنتاجاتها العربية.

وقال النجم أحمد خالد صالح في تعليق على هذا العمل: "يشرّفني أن أعمل على هذا المشروع المشوّق والفريد من نوعه، مع فريق العمل الموهوب المشارك فيه. التصوير جارٍ حالياً والتجربة مذهلة حتى الآن، حيث نجسّد واحداً من أكثر الكتب العربية شعبيةً، من خلال العمل مع زميلتي أسماء جلال والمخرج عمر رشدي حامد".

المسلسل العربي المؤلف من جزئين قيد الإنتاج حالياً، وسيبدأ عرض الجزء الأول على "ڤيو" في الربع الأول من 2021.

أجرت المعالجة الدرامية لمسلسل "أنصاف مجانين" الكاتبة والسيناريست المعروفة مريم نعوم، وقامت بكتابة السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني وفريقها.

كما يشارك في كواليس العمل عدد من الأسماء البارزة، حيث يتعاون المخرج عمر رشدي حامد مع المنتج التنفيذي أيمن نجيب، فيما يتولى إسلام حسام الديكور، وعلي عادل التصوير والإضاءة.

ويقوم خالد الكمّار، الموسيقي والمايسترو المصري الحائز على عدد من الجوائز، بإنتاج الموسيقى التصويرية للمسلسل، فيما تتولى ناهد نصر الله تصميم الأزياء.

وتم إسناد إنتاج مسلسل "أنصاف مجانين" من قبل "ڤيو" إلى شركة الإنتاج المصرية "سيلفر جرين" (Silver Green Productions).