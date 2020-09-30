Bonvoyage لكارول سماحة تصل لمليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

حيث نشرت كوبلية من الأغنية عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت :" 6 مليون مشاهدة لفيديو كليب Bonvoyage .
يشار إلى أن كارول سماحة صورت أغنية "bon voyage"، كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.
والجدير ذكره أن كارول سماحة تعكف على تسجيل أغنية جديدة ستشكل بمثابة مفاجأة للجمهور.
ونشرت سماحة، مقطع فيديو لها من الأستديو وشوقت جمهورها له، فيما عبر العديد عن انتظارهم صدور الأغنية في أسرع وقت.
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