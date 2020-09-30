نشوي مصطفي تنعي ملك الكويت

نعت الفنانة نشوي مصطفي رحيل ملك الكويت الشيخ صباح الأحمد الصاحب الذي رحل عن عالمنا أمس.

حيث نشرت نشوي صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : أحر التعازي وبالغ الحزن والأسي لوفاة المغفور له سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ، تغمده الله برحمته واسكنه الفردوس الأعلى .

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.