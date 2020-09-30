بعد عودة سامح حسين.. عرض الجزء العاشر من "راجل وست ستات"

تبدأ شاشة MBC مصر2 بداية من "غدًا" الخميس في تمام الحادية عشرة مساءً، عرض الجزء العاشر من حلقات "السيت كوم" الكوميدية الأشهر "راجل وست ستات".

ويشهد الجزء العاشر من "راجل وست ستات"، عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي، وأبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.