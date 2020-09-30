مذكرات نجمات هوليوود الصادمة.. شقيقة ماريا كاري تستدرجها للدعارة.. طفولة مضطربة لـ ديمي مور ومارلين مونرو

قد تخدعك المظاهر، هذه المقولة تنطبق قولا وتفصيلا على نجمات هوليوود اللاتي يعشن حياة عكس ما يبدو على الشاشة أو أمام عدسات المصورين، ولذلك يشعر جمهورهن بالصدمة بسبب ما يعترفن به في مذكراتهن الشخصية التي تكتب سطورها بدموعهن وتغليفها من بقايا جروح الماضي التي تترك ندوبا.



ماريا كاري



لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأساوية، في مذكرات تحمل اسم The Meaning Of Mariah Carey

واعترفت ماريا كاري أنها تعرضت للعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف".

وفي ذات مرة، لجأت ماريا كاري لصديق مقرب من أسرتها لكي تنقذ والدتها من يد شقيقها الذي كان يتعدى عليها بالضرب بشكل وحشي، لافتة إلى أن أشقاءها كانوت يشعرون بالغيرة تجاهها لأنها الوحيدة بينهم الشقراء.

وقالت النجمة الأمريكية إنها تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب والدها لأنه ينتمي لذوي البشرة السمراء، بينما تعرضت للاعتداء الجنسي من زميلاتها في المدرسة.

وكشفت ماريا كاري أن شقيقتها الكبرى أليسون وضعتها في كثير من الأزمات، منها محاولة استخدامها في شبكة دعارة يقودها زوجها الذي يدعى جون، حيث كان عمرها 12 عامًا، مشيرة إلى أنه حاول الاعتداء عليها بمعرفة شقيقتها التي كانت تحاول تجنيد الفتيات من أجل القوادة.

وكتبت ماريا كاري: "لقد أحرقتني أليسون بعدة طرق ومرات أكثر مما يمكنني أن أحصيها".

وعن زواجها من رجل أعمال يدعي Mottola عام 1993، أشارت ماريا كاري إلى أنه كان يراقبها باستمرار ويضع كاميرات مراقبة في غرف النوم ولا يسمح لها بفعل أي شيء دون علمه.

ديمي مور



قامت الممثلة الأمريكية الشهيرة "ديمي مور" مؤخرًا بنشر صورة للنسخة الورقية الأولى من مذكراتها، والتي تحمل عنوان "Inside Out"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ وعلقت النجمة، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، على الصورة التي شاركتها مع متابعيها قائلة: "وصلت النسخ الأولى للتو.. شعور جيد أن أحملها في يدي أخيرًا".

ومن المتوقع أن تكشف "مور" في كتابها، أسرارًا عن طفولتها المضطربة وعلاقاتها السابقة وطلاقها، وأيضًا كيفية تمكنها من التغلب على الإدمان وتحقيق الشهرة وسط عثرات الحياة.

ويقال إن المذكرات تحمل الكثير من المفاجآت للقراء، حيث سوف تتيح لهم الفرصة لمعرفة تفاصيل خاصة عن معركة "مور" مع الإدمان والصدمات التي تعرضت لها في مرحلة الطفولة، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح التقرير أن مرحلة الطفولة بالنسبة لـ"ديمي مور" لم تكن سهلة، إذ نشأت في كنف زوج والدتها الذي كان يقوم بنقل العائلة بشكل متكرر قبل أن يقدم على الانتحار عندما كانت صغيرة، فضلًا عن أنها لم تقابل والدها الحقيقي مطلقًا، ناهيك عن أن والدتها كان لديها سجل طويل من الاعتقالات بسبب تورطها في جرائم على شاكلة القيادة تحت تأثير الكحول وإحراق الممتلكات عمدًا.

كل الأمور السابقة إلى جانب المشاكل الصحية التي كانت تعاني منها قبل مرحلة المراهقة، خلقت ماضًيا مضطربًا بالنسبة لها، قبل أن تقوم "مور" في نهاية المطاف بترك المدرسة الثانوية.

مارلين مونرو



كتبت النجمة العالمية مارلين مونرو مذاكرتها الشخصية والتي تحمل اسم "قصتي"، بالتعاون مع السيناريست بن هيتش، واتخذت ذلك القرار عام 1954 ثم تم الكشف عنها عام 1974، أي بعد مرور 12 عاما على وفاتها.



وتحدثت مارلين مونرو عن طفولتها الصعبة وأسباب ظهورها عارية على مجلة "بلاي بوي" بسبب مرورها بضائقة مالية، وأيضا زواجها من بطل البيسبول جو ديماجيو.

وكشفت نجمة الإغراء عن تفاصيل حياتها مع والدتها التي تعاني من مشاكل عقلية ونفسية وأب مجهول لا تعرف هويته.

وكانت تلك الاعترافات تدفع مارلين مونرو إلى البكاء مع السيناريست بن هيتش.

