بهذه الكلمات.. زينة ترثي وفاة أمير الكويت

حيث نشرت زينة صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : البقاء والدوام لله وحده ، نعزي أنفسنا وشعب الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله.
وأعربت حنان ترك عن حزنها لرحيله وكتبت : إن لله وإن إليه راجعون ، خالص التعازي لشعب الكويت في وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الإنسانية ، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.
وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.
وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.
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