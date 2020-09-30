كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة شهيرة

شارك النجم العراقي كاظم الساهر، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكانت الصورة التي نشرها "الساهر" عبارة عن غلاف لـ مجلة "فيجو"، وظهر في الصورة يرتدي معطف باللون الرصاصي، وهايكول باللون الأسود.

في سياق منفصل، يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح أغنية جديدة بعنوان "الممثلة"، وهي من كلمات الشاعر المصري أحمد عبد النبي والشاعر اللبناني أحمد عبدالنبي.

حيث قال "عبد النبي" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "احنا اتنين شعراء قمنا بتجهيز هذه الأغنية للفنان كاظم الساهر، وتحمل عنوان "الممثلة" وتنتمي للطابع الدرامي ومن ألحان كاظم الساهر".

يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".

