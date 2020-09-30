الخميس.. سمير صبري ضيف إنچي علي في "أسرار النجوم"

يحل الفنان القدير سمير صبري الخميس المقبل ضيف الإعلامية إنچي علي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"الساعة العاشرة مساءً.

ونشرت إنچي علي صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ، وكتبت : هو رائد من رواد الإداعة وإعلامي تليفزيوني كان لنادية الدولي بصمة لم يحققها غيره ، هو مطرب له استايله الخاص ونجم سينمائي له بصمته المميزة ومنتج صاحب تجارب استثنائية ، لديه شغف وحب للمهنة لا مثيل له ومش بيحب يبقي شبه حد ونجح في ده بجدارة.

وتابعت : حقيقي سعيدة ومبسوطة وعندي يقين أن هذا النجم لا يكفيه حلقة واحدة ولكن يستحق الكثير من الحلقات التي ستكشف الكثسر والكثير من الأسرار ، ولكن هنحاول نطلع البي نقدر عليه.. الأستاذ وحبيبي سمير صبري.

وشارك سمير صبري في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.