قبل طرحها رسميًا.. جمهور تامر حسني يحفظ كلمات أغنية "مبطلناش إحساس"

ليس طبيعيا أن يحفظ جمهور كلمات أغنية قبل طرحها كاملة ورسميًا، ولكن جمهور النجم تامر حسني كسر هذه القاعدة عندما تغنى بكلمات أغنيته الجديدة "مبطلناش احساس" كما اتضح من الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الجمهور حفظ كلماتها وأحب الأغنية جدًا على الرغم من عدم طرحها كاملة.

وينشر"دوت الخليج الفني" فيديو لجمهور النجم من أحد المطاعم وهم يرددون كلمات الأغنية مع تامر حسني في أجواء من السعادة والفرح.

وعلم"دوت الخليج الفني" سبب حضور تامر حسني، بأحد المطاعم وهو حضور عيد ميلاد أحد أصدقائه المقربين، وأثناء الاحتفال ذهب إلى تامر مجموعة من الشباب طلبوا منه أن يذهب معه في مطعم أخر بجانب المطعم الذي يتواجد به للاحتفال بعيد ميلاد صديقهم الذي يصادف نفس يوم عيد ميلاد صديق تامر، فوافق تامر على الفور وذهب معهم وغنى للشاب أغاني عدة مثل "اختراع"، "مبطلناش احساس"، و"حلو المكان".

وتفاجئ حسني، بترديد جميع الحاضرين كلمات أغنية "مبطلناش احساس"" حيث أعربوا له عن حبهم الشديد للأغنية وانتظارهم طرحها رسميًا بفارغ الصبر.

أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الفترة القيلية المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.