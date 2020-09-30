بإطلالة جريئة.. هدي الأتربي تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت هدي بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية توب قصير باللون الأسود ، ونسقت معه چيب مزينة باللورد ، وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق وأسورة ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.
والجدير ذكره أن هدي الأتربي يعرض لها حالياً مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.
"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
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