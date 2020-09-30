غازل الفنان محمد علي رزق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد علي بالصورة برفقة نيقولا معوض وآخرين من كواليس مسلسل " خيط حرير" ، وعلق علي الصورة قائلاً:" قريباً خيط حرير". مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد علي رزق يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "خيط حرير" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.