نشر موقع "دوت الخليج" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:
تواصل الفنانة الكبيرة ليلى علوي تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل لليوم الثاني على التوالي، بسبب صور جلسة تصوير الجديدة التي بدت فيها بروح شبابية.
لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأساوية، في مذكرات تحمل اسم The Meaning Of Mariah Carey
أعلن الموسيقار الكبير هاني شنودة عن تعرضه لوعكة صحية شديدة من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
بدأت شركة ديزني التحضير لنسخة جديدة من The Lion King بالنسخة الواقعية استكمالا للفيلم الذي طرح في 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. هاني شنودة يتعرض لوعكة صحية.. ليلى علوي تتصدر جوجل بسبب جلسة تصوير.. وظهور جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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