كتاب "الرقابة البرلمانية".. أحدث إصدارات مصطفى بكري

صدر اخيرا للكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، كتاب "الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابيه في مصر "عن الهيئة العامة لوزارة الثقافة في ٥٦٥ صفحة -تقديم د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، و د ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ود أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الكتاب يتناول تاريخ الحياة النيابية منذ تاسيس المجلس العالي في ١٨٢٤ مرورا بتجربة مجلس شوري النواب في زمن الخديو اسماعيل ١٨٦٦ و ينتهي الجزء الاول بفترة مجلس النواب المصري ١٨٨٢.

اما الجزء الذي سيصدر قريبا فيتناول الفترة من ١٨٨٤ وحتي ١٩١٤ وتجارب مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشريعية.

الكتاب اعداد وتحقيق "مصطفى بكري".