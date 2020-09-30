بإطلالة ساحرة.. هبة عبدالغني تبعث رسالة لمحبيها

شاركت الفنانة هبة عبدالغني جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هبة بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل ووجهت نصيحة لمتابعيها قائله:" اللي قالك متبصش تحت رجلك غلطان ، من وقت للتاني لازم تبص تحت رجليك عشان تعرف انت فين بالظبط .. مش غلط تقف لحظة ترتب هتنقل رجليك الخطوة اللي بعدها لفين . وتابعت : انت صاحب معظم القرارات المهمة في حياتك مش أي حد تاني ، خليك لكل حاجة حواليك ولكل مكان بتحط رجلك فيه. يشار إلى أن آخر أعمال هبة عبدالغني ‎مسلسل " فرصة ثانية" والتي تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني ، وعمرو الشناوي و و سارة الشامي و محمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

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