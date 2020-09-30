أصالة تروج لكليب والله وتفارقنا بهذه الطريقة.. شاهد

روجت المطربة أصالة أحدث كليباتها التى تحمل أسم والله وتفارقنا، وطرحت مقطع من الأغنية عبر حسابها على إنستجرام.



وكتبت أصالة:"والله وتفارقنا، وصار اللي ما قد كان، ولا مر في الحسبان، مكتوب وجا وقته، يمكنكم مشاهدة فيديو كليب #والله_وتفارقنا كامل على اليوتيوب".

الأغنية من كلمات: العاليه (شموخ العقلا )، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: طارق مدكور، إخراج: أمين درّة.



وكان قد تصدر فيديو كليب "والله وتفارقنا " للمطربة اصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد يومين من طرحه عبر قناتها الرسمية، وحقق الكليب 431,023 ألف مشاهدة.



وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كـ موديل في الكليب ، والذي كان من اخراج امين دره.



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وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".



بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".