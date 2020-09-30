شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمطرب كاظم الساهر

خضع الفنان كاظم الساهر لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Vogue Man Arabia، وظهر من خلالها بإطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء والقميص الأبيض.



وعلى الجانب الآخر كان قد نشر الفنان كاظم الساهر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه النجم الراحل المدرب ناظم شاكر.



وقال كاظم الساهر : "ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق و المدرب ناظم شاكر. إنّا لله و إنّا إليه راجعون.



يذكر أن كاظم الساهر ولد بمدينة الموصل العراقية عام 1957، واسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، ويقيم في المغرب.

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