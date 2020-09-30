والله واتفارقنا صار اللي ما كان ولا مر في الحسبان ..مكتوب وجا وقته.
وتابعت : يمكنكم مشاهدة كليب "والله واتفارقنا كامل علي اليوتيوب.
والله واتفارقنا كلمات العالية (شموخ العقلا) ، الحان ياسر بو علي ، توزيع طارق مدكور ، إخراج أمين درّة.
وطرحت أصالة أول أمس كليب "ولا أتفارقنا" ، وتصدر كليب الكليب تريند "يوتيوب" وحقق 463،559 ألف مشاهدة، وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كموديل في الكليب.
البوم "لا تستلم "، ويضم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "والله واتفارقنا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.