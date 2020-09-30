عاجل.. براءة محمد رمضان من قضية سب وقذف الطيار أبو اليسر

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وقضت ببرائته.
وكان المحامي مجدى حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
يشار أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".
وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية "تيك توك" مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
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